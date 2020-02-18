Немецкий онколог рассказала о здоровом питании

Врач-онколог из центра онкологии в немецком Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала, от каких продуктов она отказалась, и какие продукты следует есть для поддержания здоровья организма.

Как сообщает Focus.de, врач считает, что для профилактики возникновения онкологии следует придерживаться сбалансированной диеты с высоким содержанием клетчатки. При этом следует ограничить потребление красного мяса до одного-двух раз в неделю.

Специалист рассказала, что учеными доказана связь между употреблением продуктов с сахаром и онкологией, поэтому от них надо отказаться. Сладкую газировку, например, можно заменить несладким чаем или водой.

С Бейтцен-Хейнеке согласился дерматолог из Германии Йенс Тесманн, который уверен, что сахар вызывает воспалительные процессы на коже. По его мнению, рацион следует разнообразить большим количеством овощей и фруктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал основной продукт, провоцирующий развитие рака.