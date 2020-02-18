За 5 лет петербуржцы в 2,5 раза активнее стали интересоваться удаленной работой

"Офис" под рукой все больше привлекает жителей Северной столицы. Фото: pixabay.com

"Офис" под рукой все больше привлекает жителей Северной столицы. Фото: pixabay.com

Особенно популярны вакансии «на удаленное» среди жителей Северной столицы от 26 до 35 лет, выяснили аналитики Северо-Западного филиала сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Так, в 2019 году лишь 2% вакансий, опубликованных петербургскими работодателями, предполагали возможность удаленной работы. При этом спрос на такие предложения, по сравнению с показателями пятилетней давности, увеличился на 265%.

Наиболее лояльны к работе вне офиса предприниматели, предлагающие вакансии программистам, маркетологам, специалистам сферы продаж, а также науки и образования. На «удаленку» также рассматривают начинающих специалистов, администраторов и профессионалов в области искусства и масс-медиа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы избирательно относятся к поиску работы и не готовы соглашаться на низкую заработную плату.