Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину задержали по подозрению в истязании 14-летней дочери

В ходе следствия также будет дана юридическая оценка бездействию должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Фото: lenobl.sledcom.ru

В ходе следствия также будет дана юридическая оценка бездействию должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Фото: lenobl.sledcom.ru

Житель одного из населенных пунктов Всеволожского района Ленинградской области подозревается в истязании своей дочери-подростка.

В течение длительного времени 50-летний отец семейства, зачастую пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, избивал 14-летнюю дочь. Кроме систематических побоев, мужчина нанес девочке психологические травмы: условия в доме были неподходящими для нормальной жизни и развития подростка.

Из-за этого ребенок был вынужден несколько раз уходить из дома. Во вторник, 18 февраля, в пресс-службе областного Следственного комитета сообщили, что нерадивый отец задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Девочку передали врачам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов автомобиль сбил 12-летнюю девочку. Ребенок в тяжелом состоянии.