На Ветеранов машина наехала на ребенка

Девочка 2008 года рождения находится в состоянии средней тяжести.

Все случилось сегодня вечером, 18 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на проспекте Ветераном недалеко от дома номер 171, корпус 1. Там «Фольксваген» наехал на девочку, которая в этот момент находилась вне зоны пешеходного перехода. На место прибыла карета скорой помощи – состояние ребенка оценили как средней тяжести.

Непонятно, что стало причиной инцидента. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Орджоникидзе «фарш» из машин. Движение заблокировано. Не уточняется, есть ли пострадавшие, но судя по состоянию автомобилей – кто-то мог получить травмы.