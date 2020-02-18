На Ветеранов машина наехала на ребенка

На Ветеранов машина наехала на ребенка
Жизни ребенка ничего не угрожает. Фото: Pixabay

Девочка 2008 года рождения находится в состоянии средней тяжести.

Все случилось сегодня вечером, 18 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на проспекте Ветераном недалеко от дома номер 171, корпус 1. Там «Фольксваген» наехал на девочку, которая в этот момент находилась вне зоны пешеходного перехода. На место прибыла карета скорой помощи – состояние ребенка оценили как средней тяжести.

Непонятно, что стало причиной инцидента. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Орджоникидзе «фарш» из машин. Движение заблокировано. Не уточняется, есть ли пострадавшие, но судя по состоянию автомобилей – кто-то мог получить травмы.

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На Ветеранов машина наехала на ребенка
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