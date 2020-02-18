На Орджоникидзе «фарш» из машин. Движение заблокировано

Не уточняется, есть ли пострадавшие, но судя по состоянию автомобилей – кто-то мог получить травмы.

Все случилось сегодня вечером, 18 февраля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что несколько машин столкнулись на улице Орджоникидзе – в результате одна из них превратилась в груду металла, а движение остановилось. Автомобилисты жалуются, что даже спустя час проехать на участке дороги не так-то просто, но «движение пошло».

Непонятно, есть ли пострадавшие. Кто-то в комментариях пишет, что инцидент мог произойти из-за водителя, который любит отвечать на сообщения в пути. Другие же уверяют, что за рулем одного из участников аварии сидел сотрудник правоохранительных органов, но эта информация не подтверждалась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в жилом доме на Заречной улице в Парголово произошел хлопок.