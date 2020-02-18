В жилом доме на Заречной улице в Парголово произошел хлопок

В жилом доме на Заречной улице в Парголово произошел хлопок
Фото: Baltphoto

В квартире одного из жилых домов на Заречной улице в Парголово случился хлопок неустановленной смеси. Обошлось без пострадавших.

Об инциденте стало известно во вторник, 18 февраля. Как сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу и области, хлопок не привел к угрозе обрушения и не причинил никому физического вреда. Что стало причиной происшествия, устанавливается специалистами.

Спасатели отмечают, что в квартире, где произошло ЧП, проводится ремонт. Находился ли кто-то в помещении в момент происшествия, также неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дороге жизни образовалась масштабная пробка. Причиной затора стало массовое дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали сразу семь автомобилей. Информации о пострадавших в аварии не поступало, однако она сильно помешала другим участникам движения.

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