Дорога жизни стоит в пробке из-за массового ДТП

Дорога жизни стоит в пробке из-за массового ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Дорожное происшествие из семи машин произошло на Дороге жизни сегодня утром, 18 февраля. Обо всем сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», массовая авария произошла неподалеку от поста ГИБДД на Дороге жизни. Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Правоохранителям предстоит выяснить, что стал виновником ДТП, которое серьезно затруднило движение по шоссе.

«Шесть автомобилей разом на Дороге Жизни у поста ГИБДД, пробка есть», — написал автор публикации.

Информация о возможных пострадавших также не приводится. Официальных данных об аварии пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове пенсионерка отдала за «снятие порчи» 400 тысяч и ювелирные украшения.

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