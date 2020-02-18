Самойлова родила Джигану долгожданного мальчика

Рэпер и его супруга уже воспитывают трех дочек и вот наконец в семье появился мальчик.

Об этом стало известно 18 февраля. Обо всем рэпер Дмиган рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он поделился со своими поклонниками прекрасной новостью – он в четвертый раз папа, на свет появился Денис. Артист также выложил снимок из родильной палаты, на руках он держит малыша.

«David Denis Ustimenko !!!»,

— написал Джиган.

Напоминаем, что рэпер уже трижды отец-дочек: Ариэлы, Леи и Майи. Теперь ему и Оксане Самойловой предстоит растить четырех детишек. В комментариях все поздравляют многодетных родителей и желают малышу здоровья. Другие звезды также не отстают и пишут теплые слова под милой фотографией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что супруга Джигана показала фигуру в бикини.