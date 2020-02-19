США ввели санкции против подразделения «Роснефти» за торговлю нефтью Венесуэлы

Под санкции США попала швейцарская компания Rosneft Trading SA и её председатель совета директоров Дидье Касимиро.

На такие меры правительство Америки пошло в связи с торговлей данным подразделение российской компании «Роснефть» нефтью Венесуэлы.

По мнению США, компанией Rosneft Trading SA контролируется большая часть нефти нелигитимного режима Мадуро, которая продается в обход санкций. За последнее время компанией в западную Африку было поставлено 2 миллиона баррелей нефти. Об этом сообщают РИА-новости.

Касимиро играет большую роль в сотрудничестве своей компании и государственной компании Венесуэлы. Его собственность и доли собственности Rosneft Trading SA в США будут заблокированы.

Санкции введены лично президентом США Дональдом Трампом.

Данные ограничения уже были обсуждены министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Роснефть» вырвалась в лидеры по числу АЗС на Северо-Западе.