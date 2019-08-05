«Роснефть» вырвалась в лидеры по числу АЗС на Северо-Западе

Самый крупный независимый оператор АЗС в Санкт-Петербурге компания ПТК была приобретена «Роснефтью».

В связи с приобретением в управлении дочерней нефтяной компании имеется 141 автозаправочная станция в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это число составляет треть от всего рынка города, поэтому теперь «Роснефть» становится крупнейшей на Северо-Западе.

По количеству АЗС «Роснефть» теперь выходит на лидирующую позицию. На втором месте «Лукойл», а на третьем — «Татнефть». Ранее, до приобретения, «Роснефть» занимала около 10% на рынке, а ПТК — 17%.

Кроме того, в июле компания «Татнефть» купила сеть заправочных станций Neste, в связи с чем из рынка выбыл ещё один игрок. Известно, что отчасти финская компания покинула рынок из-за заморозки цен на топливо.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что рядом с «Галактикой» построит жилье кипрская «ЛСС Варшавская».