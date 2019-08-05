Рядом с «Галактикой» построит жилье кипрская «ЛСС Варшавская»

За бывшим Варшавским вокзалом, переделанным под торговый центр, построят два 11-13-этажных дома. Фото: wikipedia.org

За бывшим Варшавским вокзалом, переделанным под торговый центр, построят два 11-13-этажных дома. Фото: wikipedia.org

Разрешение на строительство 100 тыс. м2 жилой недвижимости за Варшавским вокзалом получило ООО «ЛСС Варшавская», принадлежащее кипрскому офшору с уставным капиталом 20 млн рублей.

Пятно застройки находится рядом с участком, где группа «Эталон» строит квартал «Галактика». ООО «ЛСС Варшавская» получило от Госстройнадзора разрешение построить там к концу 2024 года два дома на 452 и 330 квартир, пишет «Ъ». Участники рынка считают, что квадратный метр жилья в комплексе комфорт-класса в данной локации может стоить около 115 тыс. рублей.

Стоимость участков, на которых будут возводиться дома, по данным публичной кадастровой карты Петербурга, составляет 175,5 млн и 209,8 млн рублей.

ООО «ЛСС Варшавская» целиком принадлежит кипрской компании LSS Varshavskaya ltd с уставным капиталом 20 млн рублей. Руководит ООО Валентин Чимпоакэ, который, по данным kartoteka.ru, также возглавляет ООО «Росрегионпроект Девелопмент».