В Невском районе неизвестный избил бездомного

В Невском районе неизвестный сильно избил бездомного.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сильно избитого человека нашли утром во вторник, 18 февраля. Он лежал рядом с домом 4 корпус 1 по Товарищескому проспекту.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы и ссадины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов города Пушкин разыскивают преступников, совершивших нападение на пожилого мужчину.