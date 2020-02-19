В Невском районе неизвестный избил бездомного

В Невском районе неизвестный избил бездомного
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Фото: Pixabay

В Невском районе неизвестный сильно избил бездомного.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сильно избитого человека нашли утром во вторник, 18 февраля. Он лежал рядом с домом 4 корпус 1 по Товарищескому проспекту.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы и ссадины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов города Пушкин разыскивают преступников, совершивших нападение на пожилого мужчину.

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