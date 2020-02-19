Законопроект о защите Петровской косы отправился на третье чтение

Законопроект, защищающий Петровскую косу от застройки прошёл второе чтение. Об этом стало известно сегодня, 19 февраля.

На рассмотрение в третьем чтении были внесены поправки. Например, было предложено расширить перечень зеленых насаждений за счет других участков. Здесь имелись ввиду территория у СКА, Удельный парк, Парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, который продвигает данный законопроект подчеркнул, что он только за сохранение зеленого облика города на Неве, но по некоторым участкам отсутствует информация по инвентаризации, а это нарушение. Об этом сообщает Мойка78.

Поправку внёс и депутат от «Яблока» Михаил Амосов. Он возмущён строительством «Нова Арены», который способствует вырубке деревьев. Он подчеркнул присутствие «блата» в согласовании подобных построек. Его инициативу не поддержали.

Также, отмечается, что Вячеслав Макаров зачастую защищает территории только Петроградского района и те, которые находятся в его интересах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный готовит деньги газете Заксобрания, но не своим изданиям.