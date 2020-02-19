Смольный готовит деньги газете Заксобрания, но не своим изданиям

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ подготовил проект постановления о предоставлении в 2020 году субсидии на выпуск и распространение газеты «Вечерний Санкт-Петербург». Учредителем издания выступает Законодательное собрание. При этом информации о предоставлении субсидий правительственным СМИ пока не поступала.

Постановление необходимо для того, чтобы газета получила бюджетные деньги. Субсидия будет предоставлена «Вечернему Санкт-Петербургу» на безвозмездной и безвозвратной основе, пишет АБН.

В проекте указано, что тираж газеты должен составлять 65 тыс. экземпляров. Выходить она должна в среднем три раза в неделю.

Аналогичный документ комитет ежегодно готовит для предоставления субсидий «ГАТР» (учредитель телеканала «Санкт-Петербург») и «Петроцентру» (выпускает газету «Петербургский дневник»). В этом году соответствующих проектов постановления в базе правовых актов пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что издатель официальной газеты Смольного ОАО «Петроцентр» показал падение выручки по итогам года.