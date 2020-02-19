Корпус завода Веге станет бизнес-центром с общественным пространством

Корпус завода Веге станет бизнес-центром с общественным пространством
ЖК «Pulse на набережной». Фото: Setl Group

Корпус завода Георгия Веге на Октябрьской набережной в Петербурге приспособят под общественное пространство с бизнес-центром и магазинами. К работам по восстановлению и реставрации приступает Setl Group.

Речь идет о производственном здании с дымовой трубой Киновиевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Корпус находится на территории жилого комплекса «Pulse на набережной» холдинга Setl Group.

Девелопер планирует вернуть зданию исторический вид и превратить его в общественное пространство с бизнес-центром, магазинами и физкультурно-оздоровительным комплексом. Сейчас объект находится в плачевном состоянии и частично разрушен.

Проект реставрации получил одобрение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Разработан он был «НИиПИ Спецреставрация» по заказу Setl Group.

Согласно проекту, наружные стены здания будут восстановлены в исторических габаритах, а кровля — в исторических формах и конструкциях. Сохранить планируется дымовую трубу и буквы с советским названием «Пигмент». В дизайн-коде будет использоваться акцентный ультрамариновый цвет, что отсылает к производству ультрамарина на заводе в прошлом.

Часть корпуса на первом этаже будет использоваться для сдачи в аренду, на 2-4 этажах разместят бизнес-центр. Другую часть здания приспособят под физкультурно-оздоровительный центр с бассейном и тренажерными залами. Внутренний двор благоустроят и оборудуют скамейками. Завершить работы планируется в 2022 году.

Напомним, что эксклюзивным брокером проекта «Pulse на набережной» выступает «Петербургская Недвижимость».

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