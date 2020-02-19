Самый мощный ледокол в мире остался без двигателя

Официальных комментариев по этому поводу пока не дают. Фото: rosatomflot.ru

Официальных комментариев по этому поводу пока не дают. Фото: rosatomflot.ru

Один из шести электродвигателей на ледоколе оказался неисправен. Повреждение случилось во время испытаний. В Объединённой Судостроительной Организации (ОСК) отметили, что катастрофического ничего не случилось, скоро сдачи суда смещены не будут.

Ледокол, возможно, могут сдать и со сломанным двигателем. Но с обязательством проведения ремонта, чтобы судно долго не простаивало. Правда, мощность его будет снижена.

Есть большая вероятность, что восстановить двигатель не удастся. Устранить подобные нарушения невозможно, считают представители Ленинградского электромашиностроительного завода. По их мнению, причиной поломки мог стал скачок напряжения. А представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии считают, что виновен производственных брак. Обо всём сообщает РБК со ссылкой на другие СМИ.

Точной же информации про восстановления двигателя пока нет. Но, если потребуется его замена, то на это может уйти от года до полутора лет.

Пока что, «Росатом» и другие официальные представители не дают комментариев до выводов комиссии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что атомный ледокол «Арктика» испытали на Балтийском заводе.