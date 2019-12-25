Атомный ледокол «Арктика» испытали на Балтийском заводе

Сотрудники «Балтийского завода» в Северной столице испытали на остойчивость мощнейший в мире атомный ледокол «Арктика».

Как сообщает пресс-служба предприятия, специалисты провели операцию по кренованию на ледоколе. Так, на судне специально был создан крен, чтобы понять, где расположен центр тяжести, а также для определения устойчивости судна. Это сделали с помощью чугунных чушек, которые выступили в роли твердого балласта. Максимальный угол крена при перемещении груза составил три градуса. Эти данные будут необходимы при эксплуатации корабля.

Завершающие испытания ледокола состоятся весной следующего года. Если все пойдет по плану, то судно введут в эксплуатацию в 2020 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что атомный ледокол «Арктика» вышел на испытания на Балтике.