Атомный ледокол «Арктика» вышел на испытания на Балтике

Головной атомный ледокол «Арктика», которому нет равных по мощности, вышел из «Балтийского завода» в Петербурге на ходовые испытания.

Как сообщает «Росатом», во время испытаний будут проверены соответствие параметров мощнейшего атомного ледокола его характеристикам, заложенным в проекте. Специалисты также испытают надежность судовых систем и остальное оборудование.

Ледокол проекта 22220 построили на петербургском «Балтийском заводе». Планируется, что судно начнут эксплуатировать в следующем году. На заводе также начали строительство атомоходов «Сибирь» и «Урал» того же проекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что атомный ледокол «Арктика» выйдет на испытания в Финский залив. Контракт на строительство ледокола стоимостью в 37 млрд рублей подписали семь лет назад.