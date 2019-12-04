Атомный ледокол «Арктика» выйдет на испытания в Финский залив

Новый атомный ледокол «Арктика» отправят на испытания в Финский залив через неделю, 12 декабря. Заказчиком строительства выступил «Росатом». На воду спустят еще два ледокола того же проекта — «Сибирь» и «Урал».

Как сообщает пресс-служба «Балтийского завода», на сегодняшний день судно готово на 93%. Сейчас оно проходит швартовые испытания и готовится к выходу в море. Контракт на строительство ледокола стоимостью в 37 млрд рублей подписали семь лет назад.

Длина ледокола «Арктика» составляет 173 метра, а его водоизмещение — более 30 тысяч тонн. Судно способно пробивать лед, толщина которого составляет более трех метров. При этом оно может проходить не только в открытом море или океане, но и в речном русле.

Экипаж ледокола — 53 человека, но кают на «Арктике» в два раза больше. Все они оборудованы санитарные блоки, внутри есть телевизоры и маленький холодильник.

Заказчик получит ледокол в мае 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Адмиралтейские верфи спустили на воду ледокол «Иван Папанин».