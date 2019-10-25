Адмиралтейские верфи спустили на воду ледокол «Иван Папанин»

Адмиралтейские верфи спустили на воду ледокол &#171;Иван Папанин&#187;
Модель корабля "Иван Папанин". Фото: АО «Адмиралтейские верфи»

Головной корабль проекта 23550 «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге. Корабль сошел со стапелей «Адмиралтейских верфей» 25 октября.

«Иван Папанин» предназначен для охраны и мониторинга водных объектов в сложной ледовой обстановке, участия в спасательных операциях, перевозки спецгрузов, буксировки и патрулирования, пишет «ТАСС».

Ледокол был спроектирован конструкторским бюро «Алмаз». Корабль заложили в апреле 2017 года. Длина его составляет около 110 метров, ширина — 20 метров, водоизмещение — 8,5 тыс. тонн. Судно способно развивать скорость до 16 узлов и находится в режиме автономного плавания 60 суток.

Позднее корабль будет оснащен переносным зенитным ракетным комплексом и артиллерийской установкой. На борту судна может постоянно базироваться корабельный вертолет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ледокол «Виктор Черномырдин» завершил морской этап заводских ходовых испытаний.

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