Ледокол «Виктор Черномырдин» успешно завершил испытания

Строящийся на петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи» ледокол «Виктор Черномырдин» завершил морской этап заводских ходовых испытаний, которые проходили в Финском заливе с 5 по 23 октября.

Как сообщили в пресс-службе верфей, дизель-электрический ледокол вернулся на завод, где судно пройдет ревизию и чистовую отделку. В сообщении говорится, что все технические характеристики ледокола были подтверждены. Все системы управления и навигации исправно работали.

Безвахтенный режим был также проверен в ходе испытаний, когда в течение суток управление шло только с ходового мостика, а экипаж на это время был «отстранен». В пресс-службе отметили, что ледокол показал высокую маневренность и управляемость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на испытания.