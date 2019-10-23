Ледокол «Виктор Черномырдин» успешно завершил испытания

Ледокол &#171;Виктор Черномырдин&#187; успешно завершил испытания
Судно способно проходить льды, толщиной до трех метров. Фото: ФГУП «Росморпорт»

Строящийся на петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи» ледокол «Виктор Черномырдин» завершил морской этап заводских ходовых испытаний, которые проходили в Финском заливе с 5 по 23 октября.

Как сообщили в пресс-службе верфей, дизель-электрический ледокол вернулся на завод, где судно пройдет ревизию и чистовую отделку. В сообщении говорится, что все технические характеристики ледокола были подтверждены. Все системы управления и навигации исправно работали.

Безвахтенный режим был также проверен в ходе испытаний, когда в течение суток управление шло только с ходового мостика, а экипаж на это время был «отстранен». В пресс-службе отметили, что ледокол показал высокую маневренность и управляемость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на испытания.

адмиралтейские верфи испытания ледокол виктор черномырдин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России хотят запретить отключать отопление и воду из-за долгов
Поезд сошел с путей на территории хлебокомбината в Петербурге
Петербургские экоактивисты помогут москвичам спасать еду
Проезд в областных электричках может подешеветь
Россия списала $20 млрд долгов странам Африки
Ледокол «Виктор Черномырдин» успешно завершил испытания
СКА проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3
Петербуржец выиграл более 4 млн рублей в лотерее