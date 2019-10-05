Петербургский ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на испытания

Крупнейший неатомный ледокол, построенный специалистами «Адмиралтейских верфей», сегодня отправился на заводские ходовые испытания в Финский залив.

Заводские испытания будут проводиться совместно с государственными. В течение 15-20 дней экипаж судна, члены государственной комиссии и представители заказчика ледокола будут проверять исправность механизмов «Виктора Черномырдина».

В числе прочего, внимание будет уделено маневренности корабля и работе главной энергетической установки, системы навигации и связи и радиолокационных станций.

Ледокол «Виктор Черномырдин» — один из самых мощных дизель-электрических ледоколов мира. Он способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, а также выполнять функцию пожарного судна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о двух строителях, устроивших пожар на «Викторе Черномырдине».