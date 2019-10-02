Двое строителей обвиняются в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Расследование уголовного дела уже подошло к концу – все материалы переданы в суд.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем сообщает Северо-западное следственное управление на транспорте. Двум строителям предстоит ответить за пожар, который произошел на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» еще в ноябре 2018 года. По предварительным данным, они нарушили правила безопасности при выполнении работы, что повлекло за собой травмирование двух сотрудников организации. Их состояние оценили как тяжелое. Огнем тогда охватило 100 квадратных метров – он успел погладить некоторое оборудование, проводку и обшивку.

Сумма ущерба составила 420 тысяч рублей, хотя изначально шла речь о 150 тысячах.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в квартире на Федосеенко вспыхнул пожар из-за сигареты. По предварительным данным, местный житель уснул в квартире с сигаретой в руках. Это и стало причиной возгорания – бдительные соседи вызвали МЧС, а также карету скорой помощи.