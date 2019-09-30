В квартире на Федосеенко вспыхнул пожар из-за сигареты

В квартире на Федосеенко вспыхнул пожар из-за сигареты
Мужчина уснул с сигаретой в руках. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Мужчина уснул, а проснулся, когда к нему домой вломились спасатели.

Все случилось сегодня, 30 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что пожар разгорелся в Калининском районе в квартире дома на Федосеенко. По предварительным данным, местный житель уснул в квартире с сигаретой в руках. Это и стало причиной возгорания – бдительные соседи вызвали МЧС, а также карету скорой помощи.

Спасатели долго ломились в дверь, им пришлось ее выломать. Внутри благополучно горел огонь и спал хозяин. К счастью, страшную трагедию удалось предотвратить. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что жильцов дома на Товарищеском эвакуировали из-за сообщения о бомбе. В комментариях также добавили, что на место уже приехали сотрудники ОМОН. Официальной информации о случившемся от МЧС еще не поступало.

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