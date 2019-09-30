Жильцов дома на Товарищеском эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Официальной информации о случившемся не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Официальной информации о случившемся не поступало. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы эвакуировали жильцов многоэтажного дома. Со слов очевидцев, действия были предприняты после угрозы взрыва.

Инцидент произошел сегодня, 30 сентября, на Товарищеском проспекте в корпусе 1 дома №22. Соответствующая информация появилась в социальной сети «ВКонтакте» около 15:30.

«Говорят, что бомба», — написал подписчик сообщества«ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях также добавили, что на место уже приехали сотрудники ОМОН. Официальной информации о случившемся от МЧС еще не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали об эвакуации нескольких школ в Северной столице. В учебное заведение поступило сообщении о взрывном устройстве.