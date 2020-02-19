Полиция задержала подозреваемых в нападении на водителя такси

Полиция задержала подозреваемых в нападении на водителя такси
Полиция сработала оперативно. Фото: Baltphoto

В полицию Центрального района поступил сигнал о разбойном нападении на водителя такси. Всё произошло сегодня, 19 февраля в 13:30.

Случилось преступление на Лиговском Проспекте. Когда полиция прибыла на место, стало известно, что нападавших было трое, они приставили нож к горлу жертвы и, угрожая, украли у него наличные средства на сумму 3,5 тысячи рублей. После получения желаемого злоумышленники сразу же скрылись. Но, по горячим следам, они были найдены сотрудниками правоохранительных органов в торговом центре на все том же Лиговском проспекте.

Подозреваемые были доставлены в полицию. Проводятся разбирательства, выясняются все обстоятельства. Об этом gazeta.spb.ru сообщило ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга отправится в колонию за разбойное нападение на салон сотовой связи.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти разбойное нападение такси
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