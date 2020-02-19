Шипенко рассказал, почему «Холоп» так понравился зрителям

Скорее всего, зрители смогут в ближайшее время увидеть продолжение истории.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщает ФАН, цитируя российского режиссера, актера и продюсера Клима Шипенко, который снял «Холопа». Он рассказал, что зрители очень хорошо восприняли фильм по нескольким причинам. Свою роль сыграли и выбранные актеры, и сама идея, а также комбинация всех элементов. Шипенко убежден, что есть много факторов, благодаря которым лента заработала 3,1 миллиардов рублей.

«Значит, все правильно совпало. Все ингредиенты. Совокупность факторов»,

— поделился он.

Вполне возможно, что скоро зрители увидят продолжение ленты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США и Канаде массово скупают билеты на российского «Холопа». Беляков отметил, что в некоторых городах были запланированы несколько сеансов, однако, поскольку все билеты уже раскуплены, кинопрокатчики решили ввести дополнительные сеансы.