Шипенко рассказал, почему «Холоп» так понравился зрителям

Шипенко рассказал, почему &#171;Холоп&#187; так понравился зрителям
"Холоп". Фото: кадр из фильма youtube.com

Скорее всего, зрители смогут в ближайшее время увидеть продолжение истории.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщает ФАН, цитируя российского режиссера, актера и продюсера Клима Шипенко, который снял «Холопа». Он рассказал, что зрители очень хорошо восприняли фильм по нескольким причинам. Свою роль сыграли и выбранные актеры, и сама идея, а также комбинация всех элементов. Шипенко убежден, что есть много факторов, благодаря которым лента заработала 3,1 миллиардов рублей.

«Значит, все правильно совпало. Все ингредиенты. Совокупность факторов»,

— поделился он.

Вполне возможно, что скоро зрители увидят продолжение ленты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США и Канаде массово скупают билеты на российского «Холопа». Беляков отметил, что в некоторых городах были запланированы несколько сеансов, однако, поскольку все билеты уже раскуплены, кинопрокатчики решили ввести дополнительные сеансы.

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