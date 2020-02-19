Дочь Спилберга начала сниматься в порно

Дочь Спилберга начала сниматься в порно
Девушка не удивила родителей своим выбором. Фото: Instagram / vandal_princess

Девушка рассказала, что решила построить карьеру в неожиданной сфере.

Об этом стало известно 19 февраля. Обо всем пишет The Sun. Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала, что начала сниматься в порно. Она призналась, что устала от своей работы, а еще надеется полюбить во время съемок собственное тело. Девушка также рада, если поможет другим людям получить удовлетворение. При этом она не чувствует себя плохо в сложившейся ситуации.

Напоминаем, что о своем желании стать порноактрисой еще в начале февраля. Сейчас она ждет, пока ей дадут лицензию секс-работника в штате Теннесси. Родители отреагировали на новость нормально.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец завоевал три «Порно-Оскара». Маетный предстал на ковровой дорожке с новой девушкой. Спутница российского актера работает в порно-бизнесе под псевдонимом Отем Фоллс.

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