В Петербурге ищут продавцов и кассиров

Самыми востребованными массовыми специальностями в Санкт-Петербурге в феврале стали профессии в сфере ретейла — работник торгового зала (более 1000 вакансий), мерчандайзер (820 вакансий), кассир (1351 вакансия) и продавец (478 вакансий). Зарплаты таких специалистов обычно невысокие. Сервис Работа.ру предоставил редакции Gazeta.spb.ru данные по вакансиям на массовые профессии в Петербурге.

Такой повышенный дефицит специалистов сферы ритейла легко объясняется: судя по данным аналитиков там могут быть очень невысокие зарплаты: оклад для мерчандайзера начинается от 6 700 рублей в месяц, а продавца-кассира — от 18 700 рублей! Как прожить на эти деньги в Петербурге непонятно.

Однако, в исследовании есть и высокооплачиваемые вакансии: мерчендайзеру с личным авто обещают зарплату до 60 тысяч рублей в месяц, но все зависит от итогов работы.

Так часто бывает, работодатель указывает уровень дохода работника привязанный к планам, например, продаж, которые почти невозможно выполнить.

С кассирами такая же история: в Петербурге есть вакансия продавца-кассира у некой телекоммуникационной компании с зарплатой аж в 105 тысяч рублей в месяц.

Также в Петербурге не хватает грузчиков, сейчас есть более 800 вакансий, с уровнем оплаты от 13 тысяч рублей в месяц, но вот водителю-грузчику обещают аж 80 тысяч, но опять же при выполнении плана продаж. Ну и традиционно – охранники, открыто 370 вакансий с зарплатой от 23400 рублей до 72 тысяч рублей.

В Петербурге, впрочем как и во всей стране, по-прежнему ищут квалифицированных сварщиков, которым обещают зарплату от 100 тысяч рублей в месяц.