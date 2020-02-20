ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах РФ

Сотрудники ФСБ и МВД изъяли пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы. Фото: Baltphoto

Сотрудники ФСБ и МВД изъяли пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы. Фото: Baltphoto

Сотрудники парвоохранительных органов пресекли деятельность подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов РФ. Злоумышленники переделывали оружие под боевое и наладили выпуск боеприпасов.

Как сообщили в ФСБ РФ, деятельность прекратили четыре мастерских, где осуществлялась модернизация оружия, а также изготавливались патроны.

В результате было изъято 76 единиц оружия. Также были найдены гранаты, взрыватели, патроны и приспособления для бесшумной стрельбы.

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