ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах РФ

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах РФ
Сотрудники ФСБ и МВД изъяли пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы. Фото: Baltphoto

Сотрудники парвоохранительных органов пресекли деятельность подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов РФ. Злоумышленники переделывали оружие под боевое и наладили выпуск боеприпасов.

Как сообщили в ФСБ РФ, деятельность прекратили четыре мастерских, где осуществлялась модернизация оружия, а также изготавливались патроны.

В результате было изъято 76 единиц оружия. Также были найдены гранаты, взрыватели, патроны и приспособления для бесшумной стрельбы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о нападении на жительницу Северной столицы. Неизвестный отобрал у жертвы мобильный телефон, вырвав ей ноготь. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
изъятие нелегальное оружие фсб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге могут измениться цены на рынке аренды жилья
Путин: Россия благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Напавших на таксиста у ТЦ на Лиговском злоумышленников проверят по другим ...
Цыгане обнесли квартиру пенсионерки в Выборге
В Петербурге мужчину приговорили к колонии за кражу имущества из Volkswagen ...
На Светлановском неработающий светофор спровоцировал ДТП
ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах РФ
Владелица интернет-магазина Wildberries стала богатейшей россиянкой