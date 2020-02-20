ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах РФ

Сотрудники парвоохранительных органов пресекли деятельность подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов РФ. Злоумышленники переделывали оружие под боевое и наладили выпуск боеприпасов.
Как сообщили в ФСБ РФ, деятельность прекратили четыре мастерских, где осуществлялась модернизация оружия, а также изготавливались патроны.
В результате было изъято 76 единиц оружия. Также были найдены гранаты, взрыватели, патроны и приспособления для бесшумной стрельбы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о нападении на жительницу Северной столицы. Неизвестный отобрал у жертвы мобильный телефон, вырвав ей ноготь. Женщине потребовалась медицинская помощь.