В третьем чтении принят закон о материнском капитале

Программа по выплате материнского капитала существует с 2007 года. Фото: pixabay.com

Программа по выплате материнского капитала существует с 2007 года. Фото: pixabay.com

Согласно ему, семьи, в которых начиная с 1 января 2020 был рождён или усыновлен первый ребенок, могут претендовать на выплату материнского капитала в размере 416 тыс. 617 рублей. При рождении второго и последующих детей, выплата будет увеличена и составит 616 тыс. 617 рублей. Законопроект был принят в третьем чтении на заседании Госдумы, сегодня, 20 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Также, во втором чтении были внесены правки о возможности траты материнского капитала на постройку дома на дачном участке. Эту поправку приняли в среду, 19 февраля.

Сама программа материнского капитала, с помощью нового закона, продлена до 31 декабря 2026 года.

Выдавать сертификат о капитале теперь будут в течение 5 дней. Сама выдача денежных средств будет происходить в течение 10 дней.

Капитал смогут получать и отцы-одиночки, если официальное усыновление ими ребенка или детей произошло начиная с 1 января 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что материнский капитал за первого ребенка могут начать выдавать в марте.