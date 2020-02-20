Посетителей бассейна в Петербурге эвакуировали из-за короткого замыкания

В Петербурге в одном из бассейнов в Невском районе произошло короткое замыкание. О пострадавших не сообщается.

Как сообщили в пресс-службе МЧС 20 февраля, администрация бассейна вывела на улицу 200 человек, среди которых были посетители и персонал. Люди были эвакуированы из здания еще до прибытия спасателей.

В ведомстве пояснили, что эвакуация произошла из-за короткого замыкания без горения в электрооборудовании.

Другие подробности инцидента не приводятся. Все детали произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жильцов дома на Обуховской Обороны эвакуировали из-за задымления.