Владельцы смартфонов Samsung стали массово получать тревожные сообщения

Владельцы смартфонов Samsung стали массово получать тревожные сообщения
Фото: pixabay.com

Тысячи пользователей смартфонов и планшетов компании Samsung утром 20 февраля получили странные уведомления от сервиса Find My Mobile.

Встроенное приложение помогает найти или заблокировать устройство в случае потери или кражи. Однако в сообщениях, которые получили пользователи в четверг не содержалось никакой информации. Пустые уведомления содержали лишь две цифры: 11.

Многих интернет-пользователей сильно обеспокоило загадочное оповещение. Некоторые решили, что их гаджеты взломали. Однако Samsung поспешила успокоить клиентов и объяснила, что это была оплошность, допущенная в ходе «внутренних испытаний».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие встроенные функции в смартфонах лучше не использовать. Выяснилось, что в первую очередь стоит отключить приложения, помогающие освободить память устройства. Они лишь занимают виртуальное пространство гаджета.

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Владельцы смартфонов Samsung стали массово получать тревожные сообщения
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