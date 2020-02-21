Задержаны лжепродавцы белья, обчищавшие россиян

В квартире мужчин обнаружили несколько комплектов постельного белья. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В квартире мужчин обнаружили несколько комплектов постельного белья. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области у 81-летней жительницы Выборга украли 75 тыс. рублей. Неизвестные проникли в её квартиру под видом продавцов белья. Задержать подозреваемых удалось, благодаря бдительной соседке.

В полицию 19 февраля обратилась местная жительница. Она сообщила, что двое подозрительных мужчин зашли в парадную дома 30 по Ленинградской улице вместе с пожилой женщиной.

Через несколько минут полицейские прибыли на место. Выяснилось, что пенсионерка стала жертвой грабежа. Под предлогом вручения подарка, комплекта постельного белья, двое мужчину проникли в её квартиру. Похитив 75 тыс. рублей, они скрылись, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Скрыться им удалось на машине «ВАЗ». Протаранив полицейское авто, они сбежали. Задержать их удалось вечером следующего дня в одной из квартир поселка Шушары в Петербурге.

Подозреваемыми оказались безработные уроженцы Ставрополья 22 и 27 лет. Помимо этого, задержан их предполагаемый соучастник — 33-летний уроженец Кабардино-Балкарии.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». У подозреваемых изъяты деньги и несколько упаковок постельного белья. Полиция полагает, что они могут быть причастны к серии подобных преступлений, совершенных в разных регионах России.

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