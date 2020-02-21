В Петербурге задержаны почти 20 тонн зараженных томатов

Сотрудники Россельхознадзора не пропустили большую партию зараженных томатов в Большом порту Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора, проведение фитосанитарного карантина выявило партию свежих томатов, зараженных южноамериканской томатной молью. 18,7 тонн томатов прибыли в Петербург из Марокко. Их хотели доставить в городское предприятие, занимающееся оптовой торговлей продовольствием.

По решению владельца груза, овощи будут направлены на карантинное фитосанитарное обеззараживание. Томаты выпустят в обращение только после положительных результатов карантинного фитосанитарного контроля.

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