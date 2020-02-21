В Финляндии и РФ 18 марта начнут продажу билетов на поезда к матчам ЧЕ в Петербурге

Совсем скоро поезда «Аллегро» начнут продавать билеты на дни проведения чемпионата Европы по футболу. Матчи пройдут в начале июня.

Билеты поступят в продажу 18 марта. В исключительном порядке резервировать их можно за 100 дней, таким образом, билеты туда и обратно можно купить сразу.

Как сообщили в Службе новостей Yle, число мест в поездах, курсирующих между Хельсинки и Петербургом, увеличено в два раза.

Помимо «Аллегро» попасть в Северную столицу из Хельсинки можно будет на поезде «Лев Толстой», который курсирует между Москвой и Хельсинки. Поезд будет прибывать на Ладожский вокзал. Билеты также поступят в продажу 18 марта.

Матч Финляндия-Россия состоится 17 июня, а Финляндия-Бельгия — 22 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что за 2019 год «Аллегро» установил рекорд по количеству пассажиров.