Омич, ставивший пасынка на гречку, получил 4,5 года колонии

В Омске 35-летнего программиста Сергея Казакова признали виновным в истязании несовершеннолетнего. В воспитательных целях он ставил восьмилетнего пасынка на гречку.

Решением суда Казаков проведет в колонии общего режима 4,5 года. Мать мальчика, 27-летнюю Алину Юмашеву, приговорили к 1,5 годам в колонии. Под стражу её взяли в зале суда, сообщает следственное управление СК РФ по Омской области.

Следствие установило, что Казаков в своей квартире и на даче с апреля по май 2019 года ставил пасынка коленями на гречку за малейшие проступки. Наказание ребенок нес, если не вовремя возвращался со школы или с прогулки. Длилось оно от получаса до девяти часов.

«Мать мальчика была в курсе событий, но не вмешивалась в ситуацию, одобряла действия супруга и не заботилась о сыне», — уточнили в следственном комитете.

После очередного такого раза ребенок не выдержал и рассказал о случившемся соседу по даче. Тот сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Мальчику понадобилась хирургическая операция. В ходе расследования было установлено, что Казаков также неоднократно наносил ребенку побои.