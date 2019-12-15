Отчим-садист заставлял мальчика часами стоять коленями на гречке

Двоих жителей Омска осудят за истязание восьмилетнего мальчика, которого заставляли стоять коленями на гречке. Правоохранители узнали об этом после того, как крупа вросла в его кожу.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя регионального СК РФ Ларису Болдинову, обо всем стало известно еще в конце весны, когда ребенок смог сбежать из квартиры и пожаловаться соседям. Мальчику вызвали бригаду скорой помощи из-за вросшей в кожу гречки. Ребенку провели сложную операцию.
Сейчас его отчим находится под арестом, а мать — под подпиской о невыезде. По данным органов опеки, сейчас пострадавший мальчик живет с мамой.
Следствием установлено, что ребенок стоял коленями на гречке чуть ли не каждый день и за любые провинности. Иногда наказание длилось по 8-9 часов. Также известно, что отчим бил ребенка.
В отношении горе-родителей возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
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