Отчим-садист заставлял мальчика часами стоять коленями на гречке

Отчим-садист заставлял мальчика часами стоять коленями на гречке
Ребенка заставляли по 8-9 часов стоять на гречке. Фото: pixabay

Двоих жителей Омска осудят за истязание восьмилетнего мальчика, которого заставляли стоять коленями на гречке. Правоохранители узнали об этом после того, как крупа вросла в его кожу.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя регионального СК РФ Ларису Болдинову, обо всем стало известно еще в конце весны, когда ребенок смог сбежать из квартиры и пожаловаться соседям. Мальчику вызвали бригаду скорой помощи из-за вросшей в кожу гречки. Ребенку провели сложную операцию.

Сейчас его отчим находится под арестом, а мать — под подпиской о невыезде. По данным органов опеки, сейчас пострадавший мальчик живет с мамой.

Следствием установлено, что ребенок стоял коленями на гречке чуть ли не каждый день и за любые провинности. Иногда наказание длилось по 8-9 часов. Также известно, что отчим бил ребенка.

В отношении горе-родителей возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти девушка спряталась на крыше от отчима с ружьем.

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