В Ленобласти девушка спряталась на крыше от отчима с ружьем

В Ленобласти девушка спряталась на крыше от отчима с ружьем
Следы от пуль остались на стенах и потолке. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали 54-летнего нетрезвого мужчину. Он устроил стрельбу в одном из садоводств.

В полицию обратилась 27-летняя падчерица мужчины. Девушка рассказала, что её отчим напился, достал ружье и начал стрелять. В результате ей пришлось спрятаться на крыше дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стрелка задержали на месте происшествия. В ходе осмотра дома был обнаружен предмет, схожий с карабином, и магазин к нему, снаряженный патронами. На потолке и стенах остались следы от пуль.

«Пострадавших в результате инцидента нет. Задержанный доставлен в полицию», — уточнили в пресс-службе.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Школьной улице в Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу.

Всеволожский район ленинградская область ружье стрельба
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