Столкнувшиеся легковушки затруднили проезд по КАД

В Северной столице произошло ДТП на КАД. Машины столкнулись на участке от Софийской улицы к Вантовому мосту.

Все произошло в пятницу вечером, 21 февраля. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что за автомобилями выставлены знаки аварийной остановки.

«Дальше свободно», — написал пользователь социальной сети «Вконтакте», указав на участок за местом ДТП.

Обстоятельства столкновения транспортных средств и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации женщины после ДТП на перекрестке Доблести и Казакова