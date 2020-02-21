Столкнувшиеся легковушки затруднили проезд по КАД

Столкнувшиеся легковушки затруднили проезд по КАД
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице произошло ДТП на КАД. Машины столкнулись на участке от Софийской улицы к Вантовому мосту.

Все произошло в пятницу вечером, 21 февраля. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что за автомобилями выставлены знаки аварийной остановки.

«Дальше свободно», — написал пользователь социальной сети «Вконтакте», указав на участок за местом ДТП.

Обстоятельства столкновения транспортных средств и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации женщины после ДТП на перекрестке Доблести и Казакова

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп кад новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врачи рассказали, как может передаваться коронавирус
В МЧС рассказали подробности о пожаре на Седова
В России девочку допустили до финала ЧР по мини-футболу среди мальчиков
«Потушили»: в Андреевском переулке вспыхнула легковушка
Петербурженке, пожаловавшейся Путину, нашли работу
Столкнувшиеся легковушки затруднили проезд по КАД
В ГИБДД рассказали о госпитализации женщины после ДТП на перекрестке ...
На Седова в пожаре пострадали петербурженка и младенец