В ГИБДД рассказали о госпитализации женщины после ДТП на перекрестке Доблести и Казакова

В Петербурге днем на пересечении Доблести и Казакова неосторожный поворот налево завершился серьезным ДТП. Одного из водителей госпитализировали.

Все произошло в пятницу, 21 февраля. Участниками аварии стали два легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу, в аварии серьезно никто не пострадал.

В результате произошедшего была госпитализирована женщина, которая находилась за рулем одной из машин. Автоледи попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что от удара легковушка вылетела на проезжую часть, сбив знак и дорожное ограждение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании шумного петербуржца. На мужчину регулярно жаловались соседи.