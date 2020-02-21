Слишком шумного петербуржца, на которого регулярно жаловались соседи, посадили на 11 суток

В Красногвардейском районе Петербурга задержали местного жителя за систематическое нарушение тишины в ночное время, на него жаловались соседи. Мужчина получил административный арест на 11 суток.

Гражданин проживал во втором доме по Отечественной улице. Его соседи говорят, что он вёл аморальный образ жизни и злоупотреблял алкогольными напитками. Это приводило к тому, что мужчина часто дебоширил по ночам.

Как сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, за минувший год на него было составлено множество административных протоколов, общая сумма которых составила 145 тыс. рублей.

Кроме того, за неуплату в срок этих штрафов на него были наложены санкции в размере 130 тысяч рублей.

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