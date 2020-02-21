В Петербурге возбудили дело после смерти рабочего при демонтаже лифта

В Петербурге возбудили дело после смерти рабочего при демонтаже лифта
Произошло падение грузового лифта. Фото: pixabay

В Петербурге после смерти рабочего следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда. Мужчина погиб при демонтаже лифта в Кировском районе города.

Трагический инцидент произошел сегодня, 21 февраля. По данным следствия, в ходе производства демонтажных работ лифта в цеху коммерческой структуры произошло падение противовеса лифта на рабочего.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу, мужчина скончался от полученных травм.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

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