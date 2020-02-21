В Елизаветинской больнице объяснили неполадки, случившиеся пока прокуратура искала 18 миллионов

В Елизаветинской больнице объяснили неполадки, случившиеся пока прокуратура искала 18 миллионов
По словам руководства, работа сотрудников была затруднена. Фото: pixabay

Руководства ГБУЗ «Елизаветинская больница» заявило, что работа медицинского учреждения была затруднена из-за прокурорской проверки, которая проходила накануне, 20 февраля.

Соответствующая информация стала появляться после появления вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении руководства больницы по статье «Мошенничество». По информации медучреждения, правоохранители полностью отключили систему, в которой хранятся результаты обследований, анализы и данные пациентов.

Как сообщила «Мойка78», после такого заявления возникает вопрос: почему в больнице нет резервной копии данной системы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что поводом для проверки стали вероятные мошеннические действия в особо крупном размере.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
елизаветинская больница новости спб прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России у гражданки Китая не обнаружили коронавирус
Слишком шумного петербуржца, на которого регулярно жаловались соседи, ...
Лукашенко рассказал, что Путин обещает компенсировать $300 миллионов
Трапм не согласен с победой «Паразитов» на «Оскаре»
Гражданам четырех стран хотят упростит получение российского гражданства
В Петербурге возбудили дело после смерти рабочего при демонтаже лифта
В петербургском морге устроили вечеринку со стриптизом: разбираться будет ...
В Елизаветинской больнице объяснили неполадки, случившиеся пока прокуратура ...