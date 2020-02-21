В Елизаветинской больнице объяснили неполадки, случившиеся пока прокуратура искала 18 миллионов

По словам руководства, работа сотрудников была затруднена. Фото: pixabay

По словам руководства, работа сотрудников была затруднена. Фото: pixabay

Руководства ГБУЗ «Елизаветинская больница» заявило, что работа медицинского учреждения была затруднена из-за прокурорской проверки, которая проходила накануне, 20 февраля.

Соответствующая информация стала появляться после появления вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении руководства больницы по статье «Мошенничество». По информации медучреждения, правоохранители полностью отключили систему, в которой хранятся результаты обследований, анализы и данные пациентов.

Как сообщила «Мойка78», после такого заявления возникает вопрос: почему в больнице нет резервной копии данной системы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что поводом для проверки стали вероятные мошеннические действия в особо крупном размере.