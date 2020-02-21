Сотрудникам Елизаветинской больницы грозит уголовное дело о мошенничестве

Сотрудники больницы могут стать фигурантами уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фото: pixabay.com

Сотрудники больницы могут стать фигурантами уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фото: pixabay.com

В Петербурге лица из числа руководства ГБУЗ «Елизаветинская больница» могут стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Речь идет о возможном хищении не менее 18 млн рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, после прокурорской проверки в больнице в органы Главного следственного управления СК РФ по Петербургу было направлено постановление о принятии решения об уголовном преследовании.

Поводом для этого стали вероятные мошеннические действия в особо крупном размере. Речь идет о хищении средств при реализации регионального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении.

Согласно техзаданию, руководство больницы должно было приобрести и установить программу для цифровизации деятельности: запись на прием к фразу, формирование базы истории болезней и т.д. При этом программа должна была иметь возможность интеграции в единую государственную систему здравоохранения для обмена данными (ЕГИСЗ).

Руководство больницы установило дорогостоящую программу МИС qMS, которая не приспособлена под обмен данными с иными субъектами здравоохраннеия. При этом 18 млн рублей из бюджетных средств были освоены в полном объеме. Акты о выполнении техзадания подписаны 29 ноября 2019 года.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении кредитной организации.