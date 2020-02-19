В суде Петербурга рассмотрят уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении кредитной организации

В центральном районе прокуратура утвердила заключение об обвинении для местного жителя. Он обвиняется в совершении преступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.

Следствием установлено, что мужчина, действуя со своими единомышленниками, в ноябре 2018 года направился в банк, в котором показал поддельный документ, удостоверяющий личность. С помощью этого он ввёл в заблуждение работника банка и обманным способом получил более 580 тыс. рублей. Полученные денежные средства преступники поделили и потратили на свои личные нужды.

Данное уголовное дело будет рассмотрено в Смольнинском районном суде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продавца стройматериалов с «Авито» осудили за мошенничество