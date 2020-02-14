Продавца стройматериалов с «Авито» осудили за мошенничество

Объявление о продаже стройматериалов потерпевший нашел в интернете. Фото: pixabay.com

Объявление о продаже стройматериалов потерпевший нашел в интернете. Фото: pixabay.com

Суд в Петербурге признал уроженца Сургута Сергея Сашнева виновным в мошенничестве. Мужчина размести фейковое объявление о продаже строительных материалов в интернете и похитил 600 тыс. рублей у покупателя.

Согласно материалам дела, Сашнев приобрел учредительные документы ООО «Диамант». После чего от имени организации разместил на сайте «Авито» объявление о продаже стройматериалов. На него откликнулся потерпевший. Заключив с Сашневым договор о поставке, он перевел на его счет 100% предоплаты.

«Подсудимый выполнять обязательства не намеревался, а 600 тыс. рублей похитил», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Решением суда Сашнев приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, он добровольно погасил. Прежде судим мужчина не был.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга признали виновным в покушении на мошенничество с липовыми документами компании.