Петербуржец получил 3 года за попытку мошенничества с использованием липовых документов компании

В Петербурге прокуратура Приморского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан судом виновным в покушении на мошенничество с липовыми документами компании.

Преступный инцидент произошел в феврале прошлого года. По данным следствия, мужчина совместно с неустановленными лицами, решив завладеть деньгами фирмы, подделали ряд учредительных документов компании. Злоумышленники также сделали липовые бумаги об освобождении от должности гендиректора и назначении на его место подсудимого.

Затем, петербуржец обратился в отделение банка, где представил новые документы. Он заявил, что является законным руководителем организации и хотел бы перевести 6,5 млн. рублей с расчетного счета фирмы на другой.

Как сообщили в прокуратуре города, сотрудники банка вовремя заметили подделку, после чего злоумышленника задержали.

В результате горожанину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года.

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