Стало известно состояние пострадавших в ДТП на набережной Лейтенанта Шмидта

На место происшествия прибыли спасатели и скорая. Фото: vk.com/spb_today

На место происшествия прибыли спасатели и скорая. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобилей марок Volkswagen Passat и Toyota Camry. В результате аварии пострадали четыре человека.

Все случилось в среду, 12 февраля, на набережной Лейтенанта Шмидта. Около 12:20 там столкнулись две иномарки. Одна из машин выехала на тротуар.

Как сообщили в УГИБДД по городу, водители поврежденных иномарок получили средний вред здоровью, а два пассажира Toyota — легкий. Прохожие в ДТП не пострадали.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что к месту аварии прибыли спасатели и скорая.