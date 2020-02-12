Две черные иномарки засыпали осколками проезжую часть на набережной Лейтенанта Шмидта

Две черные иномарки засыпали осколками проезжую часть на набережной Лейтенанта Шмидта
На место происшествия прибыли спасатели и скорая. Фото: vk.com/spb_today

На набережной Лейтенанта Шмидта произошло ДТП с участием двух черных иномарок.

По предварительной информации, автомобили Volkswagen Passat и Toyota Camry столкнулись на пересечении дорог. Судя по опубликованным снимкам в соцсетях, от удара множество кусочков от машин разлетелось по проезжей части.

На место происшествия прибыли спасатели и скорая. Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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